Amanda Klein é interrompida em transmissão sobre manifestações de 7 de setembro

Reprodução/JovemPan Amanda Klein é cortada enquanto comentava manifestações em prol do atual governo

Durante uma transmissão para a Jovem Pan mostrando as manifestações desta terça-feira (7), em prol do Presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), a jornalista Amanda Klein comentava sobre atitudes supostamente tomadas pelo presidente, quando é abruptamente interrompida pelo também jornalista, José Carlos Bernardi.

“O Presidente Bolsonaro flerta com isso, ele acena a essa saída, essa solução o tempo todo e acabou de fazer isso em cima de um caminhão de som quando ele falou que ia convocar o conselho da república amanhã e, supostamente, pra deliberar quem sabe sobre um estado de defesa, sobre um estado…”, dizia Amanda, quando Bernardi a interrompe dizendo que ela deveria fazer parte do Conselho da República.

“Eu vou tentar descolar o celular do presidente e falar com ele, ‘chame a Amanda para fazer parte da sua agenda’. Todos os dias, às sete da manhã, você liga para o presidente, Amanda. Me parece que é isso o que você quer. Você quer dizer para o Bolsonaro, ou quem quer que seja, o que tem que ser feito. Concorra a presidente da república, no ano que vem, o Brasil precisa de você”, diz José Carlos Bernardi.

Amanda Klein chega a pedir para que o colega a aguarde o término de seu raciocínio, mas sem sucesso.

Amanda Klein acaba de ser JANTADA 😂😂 Ai… ESSA DOEU NA ALMA!! pic.twitter.com/524K6pzxJH — BielConn (@bielconn) September 7, 2021