Amanda Françozo volta a gravar seu novo programa na TV Aparecida

Reprodução Amanda Françozo





No mês de abril, Amanda Françozo estava prestes a estrear seu programa de entrevistas na TV Aparecida, quando veio a pandemia da Covid-19, interrompendo as gravações e adiando o projeto. Agora, a apresentadora, que também está à frente do reality show musical “Revelações Sertanejo” — exibido por temporadas na emissora católica —, já trabalha com a nova data de lançamento do “De Papo com Amanda Françozo”: 16 de setembro, às 21h15. Sobre a retomada, mesmo em meio aos desafios do “novo normal”, ela é só alegria.

Divulgação Amanda Françozo e Fernando Rocha





“Estou muito feliz em voltar a gravar, estava com saudade. Mesmo sendo diferente, com regras devido à pandemia, tendo que ficar um pouco distante do convidado… Apesar de tudo isso, é maravilhoso retornar e produzir conteúdo de qualidade para o público. Nesta atual realidade, em que as pessoas estão mais em casa, com as noites mais tranquilas e assistem mais à tevê, poder ver um papo e música bacana, entretenimento leve, é importante para relaxar”, constatou. Recentemente, foram gravadas algumas entrevistas com famosos, como a de Fernando Rocha, ex-apresentador do “Bem-Estar”, da Globo.