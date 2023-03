Amanda, do BBB 23, não lava o cabelo todo dia. Ela está certa?

Reprodução Amanda diz que não lava o cabelo todo dia por ter dermatite

Está circulando esse vídeo da Amanda do BBB, em que ela fala que não lava o cabelo todo dia (mesmo estando oleoso), porque tem dermatite e se lavar todo dia o couro cabeludo fica mais sensível. Mas, parece, que não é bem assim.

“Acredito que a Amanda possa ter sido um pouco infeliz no momento que falou isso no ar, deixando dúbio a interpretação. Essa informação ficou bastante confusa, ainda mais para uma opinião médica, porque existem diversos tipos de dermatite, inclusive, um tipo de dermatite chamado ‘dermatite seborreica’, que é bem ao contrário do que ela falou, que no caso é preciso lavar bem o couro cabeludo!”, explica Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, pós-graduada em Dermatologia Estética Avançada, atualizações na Universidade de Harvard e Universidade de Michigan.

Sapato aconselha Amanda a lavar seus cabelos diariamente. Ela diz que não pode pois tem dermatite. #BBB23 pic.twitter.com/oAwZXexEhe — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 6, 2023

“A dermatite seborreica muitas vezes ocasiona a caspa, aqueles floquinhos brancos que ficam na roupa das pessoas, que aparece no couro cabeludo, caudados por um excesso de oleosidade junto com a malassezia, que é um tipo de fungo que contamina o couro cabeludo. Então, a dermatite seborreica exige uma limpeza melhor e mais adequada, e que esse couro cabeludo seja lavado todo dia. Quando ela faz essa afirmação, a gente pode pensar em uma das hipóteses, que pode ser uma condição que chama-se ‘dermatite de contato’”, analisa a médica.

“Ela pode ter tido alguma irritação no couro cabeludo e provavelmente o médico orientou ela que não fizesse a lavagem com produtos forte todos os dias, que fizesse uma higiene direcionada e adequada por conta da dermatite de contato, mas não existe nada em literatura que diga que o cabelo quanto mais sujo ou quanto mais oleoso vá tirar a paciente de um quadro de dermatite, não existe nenhuma afirmação na literatura médica que corrobore pra esse tipo de orientação.”

Fonte: IG Mulher