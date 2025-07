Amanda Araújo comemora 1 mês do filho Richarlison Júnior: ‘Amo cada detalhe seu’

Amanda Araújo comemorou o primeiro mês de vida de Richarlison Júnior, seu filho com o jogador Richarlison, com um bolinho em casa, nesta terça-feira (15).

A influenciadora de 22 anos compartilhou no Instagram uma série de fotos do momento, com direito a um mini ensaio com o bebê em seu quartinho, todo decorado em tons de azul.