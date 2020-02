Álvaro suspeita de que não é o pai de seu filho em “Amor de Mãe”

Em “Amor de Mãe”, ao que parece, Álvaro (Irandhir Santos) começará a desconfiar da paternidade de seu filho com Verena (Maria), Júnior.

Leia também: Mel ataca Ryan e o beija na frente de Marina em “Amor de Mãe”

arrow-options Divulgação “Amor de Mãe”





No capítulo desta segunda-feira (3) de ” Amor de Mãe “, o empresário ficará com a pulga atrás da orelha em relação ao passado de Verena com o ex, Genilson, irmão de Betina (Isis Valverde).

Leia também: Camila e Danilo se mudam para a casa de Thelma em “Amor de Mãe”

Então, Álvaro desconfiará da verdadeira paternidade de Júnior, seu filho, e não tem ideia do que aconteceu no passado entre sua esposa e o ex-namorado dela em ” Amor de Mãe “.