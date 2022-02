Reprodução Alvaro Dias nega ida de Moro para o União Brasil: “Assunto encerrado”

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR), negou na última quinta-feira (03) qualquer possibilidade do ex-juiz e presidenciável Sergio Moro (Podemos) em deixar seu partido. Para o parlamentar, trata-se de um “assunto encerrado”.

Mesmo após a declaração, o senador ressaltou que a relação entre Podemos e União Brasil – partido que terá como base a fusão do PSL com o DEM – segue boa. O partido terá a prerrogativa de escolher o vice na chapa do ex-ministro da Justiã e Segurança Pública.

Alvaro – presidenciável que concorreu nas eleições de 2018 e recrutou Moro ao Podemos para disputar o pleito em 2022 – ressaltou que seria “impróprio” negociar a saída do ex-juiz.





Os políticos ACM Neto e Luiz Henrique Mandetta, lideranças do DEM, afirmaram que Moro não deveria trocar de partido três meses após ingressar no Podemos pois isso representaria um risco a sua campanha presidencial.