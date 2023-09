Alunos vencedores dos Concursos de Crônicas Jeanne Billich e de Poesias Miguel Marvilla são premiados

Os estudantes vencedores dos Concursos de Crônicas Jeanne Billich e de Poesias Miguel Marvilla foram premiados, na última sexta-feira (15), na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória. A cerimônia foi promovida pela Academia Espírito-santense de Letras em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu). A solenidade foi dirigida pela presidente da Academia Espírito-santense de Letras, Ester Abreu Vieira de Oliveira, e pelo assessor Johan Wolfgang, representando a Sedu.

A grande campeã premiada na cerimônia foi a estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Aldy Soares Merçon Vargas, de Conceição de Castelo, Luisa Vieira Milagre, com o texto “O lugar onde vivo”. Além do certificado, medalha e publicações, ela recebeu um prêmio de R$ 1 mil. Já a aluna Heloisa Matias Bravim, da EEEFM Victório Bravim, de Marechal Floriano, ficou em segundo lugar no Concurso de Crônicas, com o trabalho “Um dia no sítio”.

A estudante do Centro Estadual de Ensino Médio e Tempo Integral (CEEMTI) Afonso Cláudio, Luiza de Almeida Alves, pessoa com deficiência auditiva, recebeu menção honrosa pela participação no Concurso de Poesia. A aluna, que compareceu ao evento da premiação acompanhada de familiares e educadores da escola, levou para casa certificado, medalha, livros e revistas oferecidos pela Academia. Outra estudante contemplada com menção honrosa foi a Rúbia Fim Rodrigues, do CEEMTI Bráulio Franco, de Muniz Freire.

A aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Sobradinho, em Boa Esperança, Thaylla Santos Gonçalves, foi premiada como terceira colocada no Concurso de Poesia, com o poema “O jardim encantado”. A estudante também recebeu medalha, certificado e publicações da Academia. O segundo lugar nesse prêmio ficou para o aluno do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Tempo Integral (CEEFMTI) Ewerton Montenegro Guimarães, de Viana, Alexandre Wilian Rodrigues Almeida, com o poema “Versos alados – a poesia que ecoa no coração”.

