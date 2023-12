Alunos do Programa de Intercâmbio Estudantil embarcam para o Canadá na sexta-feira (08)

O segundo grupo de estudantes selecionados por meio do Programa de Intercâmbio Estudantil 2023 embarca para Vancouver, no Canadá, nesta sexta-feira (08). Ao todo, 44 intercambistas passarão três meses aperfeiçoando o idioma e vivenciando uma nova cultura. O embarque será no Aeroporto de Vitória, às 11h25. Para atendimento à imprensa, o grupo de estudantes estará à disposição a partir das 8 horas. Às 9h20 os alunos irão participar de um momento de conversa com uma equipe da Sedu, no auditório do Aeroporto.

Como é estação de Inverno no país nessa época do ano, os alunos precisarão de muitas roupas de frio, por isso, internos do sistema prisional do Espírito Santo confeccionaram conjuntos de frio, compostos por calças e casacos que foram doados aos alunos. As peças foram confeccionadas com tecido especial para ajudar a aquecer os estudantes no Inverno canadense.

Ao todo, são 110 conjuntos que levam o nome do Brasil e do Espírito Santo, representados por suas respectivas bandeiras e o brasão do Governo Estadual. O layout e a confecção das peças, feitas com malha e forradas com moletom felpudo, foram planejados pela Secretaria da Justiça (Sejus), na fábrica instalada na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, no Complexo do Xuri.

O secretário de Estado da Justiça (Sejus), André Garcia, ressalta que atendeu ao pedido do governador do Estado, Renato Casagrande, com o objetivo de oferecer condições necessárias para que os estudantes tenham o melhor rendimento possível durante a estadia no Canadá.

“Atendemos ao pedido do governador com total comprometimento e alegria, uma vez que pudemos contribuir para que os estudantes aproveitem essa experiência da forma mais confortável possível. Também produzimos os uniformes que são usados por toda população carcerária. São peças feitas nas fábricas montadas dentro das unidades prisionais e que contam com total controle de qualidade. Os internos que costuram têm capacitação técnica necessária para isso”, disse André Garcia.

Embarques

No dia 18 de novembro, o primeiro grupo de intercambistas embarcou, sendo 09 para o Chile e 30 para os Estados Unidos da América (EUA). O terceiro e último grupo a embarcar será no dia 14 de dezembro, quando 66 estudantes partem para Toronto, também no Canadá.

Clique AQUI e confira o horário de todos os voos.

Programa de Intercâmbio Estudantil 2023

Ao todo, foram ofertadas 150 vagas para o Programa de Intercâmbio Estudantil 2023, sendo: 110 para Curso Intensivo de Inglês no Canadá, 30 para Curso Intensivo de Inglês nos Estados Unidos e 10 para Curso Intensivo de Espanhol no Chile.

O Programa visa ao aperfeiçoamento do estudante nas competências comunicativas em inglês ou espanhol, bem como ao desenvolvimento da capacidade de expressar-se com proficiência em diferentes situações de comunicação, promovendo o desenvolvimento socioeducacional em país estrangeiro.

Informações à Imprensa:

Comunicação da Sedu

Íris Carolina/ Geiza Ardiçon

[email protected]

(27) 3636-7707/ 3636-7706/ 3636-7705

Assessoria de Comunicação da Sejus

Sandra Dalton/ Paula Lima

(27) 3636-5732 / 99933-8195/ (27) 99241-7856

Fonte: GOVERNO ES