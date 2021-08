Alunos do Ensino Médio visitam o Bandes para aprender sobre profissões do futuro

Uma parceria entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e a Associação Junior Achievement (JA) traz para a sede do banco capixaba o projeto “Futuro do Trabalho”. A iniciativa apresenta para jovens do Ensino Médio o impacto da 4ª Revolução Industrial e reúne os estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria Ortiz, localizada em Vitória, em pequenos grupos, nestas quarta-feira (18) e quinta-feira (19).

Durante o encontro no Epicentro, hub de inovação do Bandes, os alunos vão receber apoio de voluntários do banco e de instrutores da JA, na abordagem de temas sobre as habilidades socioemocionais para o mercado de trabalho. A ação pretende reunir cerca de 150 estudantes, das Escolas Maria Ortiz, EEEM Gomes Cardim e EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli. Serão diversos encontros, até setembro, com grupos pequenos e seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento obedecidos, devido às medidas de prevenção contra o novo Coronavírus (Covid-19).

Erika Gusmão, diretora executiva da Junior Achievement do Espírito Santo, pontuou a relevância do projeto. “O mercado de trabalho é muito mutável e precisamos nos adaptar. Neste projeto, a ideia é apresentar um histórico sobre o mercado de trabalho, partindo da 4ª Revolução Industrial até as carreiras de alto crescimento, como as áreas STEM [sigla em inglês que significa Ciências Naturais, Tecnologia, Engenharia e Matemática – Science, Technology, Engineering and Mathematics] . Nosso objetivo é ajudar os participantes a refletirem sobre suas habilidades preferências ao escolher uma carreira”, destacou.

O que são as competências socioemocionais?