Alunos do Ensino Fundamental aprendem sobre Sistema Solar de forma lúdica

Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Stellita Ramos, localizada em Cariacica, aprenderam sobre os planetas do Sistema Solar de forma lúdica. Em grupos, os alunos do 9° ano confeccionaram bolos confeitados com as principais características dos planetas.

Com o bolo pronto, os estudantes apresentaram os planetas para a turma. Cada grupo ficou responsável por um planeta diferente, que continha características, como cor e formato, além de identificar se o planeta que estava sendo exposto era rochoso ou gasoso.

“Foi uma maneira divertida de aprender. Também conheci coisas sobre os planetas que não sabia. Gostei muito e espero fazer novamente trabalhos assim”, disse a aluna Julia Neves Brandão.

Para o estudante Alexandre Felipe dos Santos, foi um trabalho bem diferente e divertido. “Os bolos estavam deliciosos. Foi possível aprender e interagir com os colegas essa forma muito legal de aprender sobre os nossos planetas”, comentou.

