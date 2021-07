Alunos do CAO participam de seminário de encerramento da disciplina de gestão orçamentária e financeira

Os alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMES (CAO/2021) participaram de um seminário de encerramento da disciplina de Gestão Orçamentária e Financeira, ministrada pela major Leomara. O evento foi realizado na tarde dessa terça-feira (27), no auditório da Academia de Policia Militar – Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública (APM) e contou com a presença dos atuais e ex-diretores da Diretoria de Finanças da PMES.

Os participantes foram recepcionados pelo comandante da APM, tenente-coronel Pablo Couto Ferreira.

O evento teve a finalidade de proporcionar aos alunos uma visão sistêmica e estratégica da corporação, através do pensamento crítico-reflexivo, sobre o planejamento e a execução orçamentária da Unidade Gestora – 450103/PMES e da Unidade Gestora – 450902/FUNREPOM.

“Ressalta-se que muito mais do que a identificação dos conceitos formais relativos aos princípios da administração pública e aos princípios orçamentários, se faz necessário que o egresso do CAO, como gestor estratégico da corporação, possa realizar a leitura das peças orçamentárias, confrontá-las com o planejamento estratégico da PMES e assessorar o Alto Comando na tomada de decisão que melhor exprima a eficiência, eficácia e efetividade da aplicação dos recursos da instituição, no exercício financeiro”, destacou a major Leomara.

A cada apresentação, os oficiais alunos foram evoluindo nos temas e, os convidados que tinham uma vasta experiência técnica e prática, ficaram surpresos com a desenvoltura que os alunos trataram de assuntos tão complexos.

No desfecho deste evento, que trouxe uma troca de experiências afetas a finanças públicas, ficou a certeza que o novo gestor de recursos deve buscar, continuamente, o aprimoramento e consolidação do seu planejamento estratégico com vista a excelência na gestão de despesas com pessoal, serviços e investimentos.

