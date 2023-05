Alunos de São Mateus participam da Eletiva ‘Football: Um Mundo aos seus pés’

A proposta da eletiva foi pensar o futebol como fenômeno social, a partir de um olhar histórico-cultural.



A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Américo Silvares, localizada em São Mateus, ofertou aos estudantes a Eletiva “Football: Um Mundo aos seus pés”, a partir da necessidade de atender às expectativas dos projetos de vida dos estudantes que disseram do sonho de serem jogadores de futebol.

A Eletiva trabalhou com a conscientização dos alunos, que, para chegar ao objetivo, se faz necessário cumprir uma trajetória, desenvolver a cooperação no ambiente escolar, além de aprender a conviver e conhecer o esporte como instrumento de cidadania e solidariedade.

A proposta da Eletiva foi pensar o futebol como fenômeno social a partir de um olhar histórico-cultural, e o despertar do desejo em jovens aprendizes para viverem dessa profissão e qual direção deve ser tomada para a concretização do sonho.

Os estudantes participantes são da turma multisseriada com idade entre 12 e 15 anos. “O objetivo da eletiva foi dar àqueles com menos condições de acesso ao esporte, a oportunidade de conhecerem os inúmeros benefícios que o futebol proporciona e que vão além das conquistas como atleta, ajudando-os também na formação do cidadão e desenvolvendo habilidades, competências e valores, tais como disciplina, trabalho em equipe, respeito à hierarquia, espírito esportivo, realização de sonhos e transpor obstáculos”, disse a professora Quitilane Pinheiro.

Diversas atividades foram realizadas com os estudantes, como por exemplo uma aula com o tema “Entre Sonhos e a Ação”, com com a participação do técnico de futebol Jean Carlos D’Lemos, jogadores da categoria Sub 20 do Clube profissional da Associação Atlética São Mateus e com o diretor da categoria de Base do Centro de Treinamento Nova Venécia F.C , Nivaldo Ramalho.

O diretor dialogou com os alunos acerca das suas vivências no futebol, trajetórias que envolve disciplina, pontualidade, humildade, foco, necessidade de aprender a língua inglesa e acerca do “profissional de captação” ou “observador técnico”, o responsável por achar e lapidar talentos no futebol. Após o bate papo com os profissionais, os alunos participaram de atividades práticas com o técnico, em que foram trablhadas as competências básicas de um jogador de futebol.

Culminância

A culminância da Eletiva foi dividida em dois momentos, um com a exposição de fotografias/biografias dos jogadores Hernanny Araújo de Jesus, profissional atualmente do Botafogo e o ex-aluno da Escola Américo Silvares, Nathane Cardorini Fabem, que atualmente joga como centroavante do time feminino do Bahia.

A exposição “As Vozes do Olhar” teve como objetivo divulgar, valorizar e reconhecer as produções realizadas pelos estudantes, considerando um momento de oportunidade para apreciação do trabalho que a Eletiva desenvolveu. A exposição contou com a presença do sósia do jogador Richalison, Danilo Salles.

Como parte das ações estratégicas, a Eletiva oportunizou aos estudantes uma visita técnica ao Centro de Treinamento Nova Venécia F.C., localizada na cidade de Nova Venécia, com o objetivo de tecer diálogos com integrantes da comissão técnica, jogadores da Sub 20 e mostrar aos educandos a história, dependências do clube, bastidores da gestão de um clube, instalação de um estádio e a estrutura de espaço para a realização de uma partida de futebol.

Após treino e partida de futebol com jogadores da Sub 20, o diretor das Categorias de Base do Nova Venécia F.C., Nivaldo Ramalho, presenteou com uma camisa do time Tottenham, personalizada com nome Richarlison, enviada pelo próprio jogador, para o estudante Kalebe Sampaio Barros, pelo engajamento na escola durante as dinâmicas da Eletiva.