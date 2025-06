Alunos da Rede são destaque em competições de robótica

A trajetória da “Unimate Team”, equipe de robótica da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Honório Fraga, localizada no município de Colatina, é uma daquelas histórias que inspiram e evidenciam o poder transformador da educação. Com dedicação, talento e espírito inovador, os estudantes capixabas têm levado o nome da escola, e do Espírito Santo, para grandes palcos da tecnologia e da ciência, como a Festival Campus Party Brasil e a Desafio RCX Robocore, ambos realizados neste ano em Brasília.

A jornada dos alunos começou com a participação, entre os dias 18 e 22 de junho, no festival, um dos mais importantes festivais de inovação do mundo. Na ocasião, os estudantes mergulharam no universo dos Hackathons, desafios intensos colaborativos que colocam à prova suas habilidades em programação, design e resolução de problemas do mundo real. “Foi uma imersão que não apenas testou os limites do conhecimento, mas também reforçou a importância do trabalho em equipe e da criatividade para a construção de soluções para o futuro”, destacou o professor orientador Fabio Luiz Bagati.

Ainda na oportunidade, a equipe marcou presença no desafio, maior do segmento de robótica da América Latina, competindo em duas categorias de velocidade e inteligência artificial: Seguidor de Linha e Perseguidor de Linha. Os robôs “Zorth” e “Rios”, projetados e desenvolvidos pelos próprios alunos, foram os protagonistas da competição, enfrentando equipes de alto nível, compostas por engenheiros de grandes empresas, como a General Motors, além de estudantes de universidades federais e particulares de diversos países da América Latina.

E o resultado foi histórico: 4º lugar na categoria Seguidor de Linha, 5º lugar na categoria Perseguidor de Linha e a 4ª colocação geral entre 50 equipes latino-americanas. “Uma conquista que vai muito além dos números. É o reflexo do protagonismo estudantil, da qualidade do ensino e da força da escola pública quando há investimento, incentivo e oportunidade”, frisou o professor.

Entre os membros, Ana Goldner de Souza, Bianca Botan Benvindo, Andre Dalla Bernardina Seidel, Enzo Silva do Rego, Julia Debortoli Carvalho, Kaua Fernandes, Lucas Assunção da Silva, Marya Clara de Angeli Alves de Oliveira, Nicoli Milla Pereira Alves, Samilly Costa Pereira e Talys Zani Gabrirli participaram dos eventos e receberam as medalhas.

