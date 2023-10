Alunos da Rede Estadual podem fazer curso técnico concomitante ao Ensino Médio no Ifes

A Secretaria da Educação (Sedu) firmou uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), para a oferta de vagas em cursos de Educação Profissional Técnica concomitantes ao Ensino Médio, destinados aos alunos da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo. O Convênio de Cooperação Técnica nº 164/2023 foi publicado no Diário Oficial do Estado, na última quinta-feira (26).

O convênio, que será na forma Multicampi, conta com 10 campi e 12 escolas da Rede Estadual, que serão polos na articulação do processo seletivo e no acompanhamento da oferta de cursos técnicos. Por meio desse convênio, serão ofertadas 588 vagas em 13 diferentes cursos, como Administração, Eletromecânica, Manutenção e Suporte em Informática, Química, entre outros.

Os cursos são destinados a estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio Regular ou da 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, matriculados nos turnos vespertino e noturno.

O edital do processo seletivo para o Ifes Multicampi será publicado, posteriormente, no Diário Oficial do Espírito Santo, bem como no site da Sedu e do Seleção Aluno, disponível em: https://selecaoaluno.es.gov.br/.

A iniciativa faz parte das ações de expansão da Educação Profissional Técnica presentes no Planejamento Estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo.

Seguem as escolas de referência na articulação com o Ifes:

CAMPI IFES ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO Alegre EEEFM PROF CELIA TEIXEIRA DO CARMO Aracruz EEEFM MISAEL PINTO NETTO Barra de São Francisco EEEFM GOVERNADOR LINDENBERG Cachoeiro de Itapemirim EEEM CEI ÁTTILA DE ALMEIDA MIRANDA EEEFM LIONS SEBASTIÃO DE PAIVA VIDAURRE Colatina EEEFM PROFESSORA NÉA MONTEIRO COSTA Guarapari EEEM DR SILVA MELLO Linhares EEEM EMIR DE MACEDO GOMES Nova Venécia EEEM DOM DANIEL COMBONI Vila Velha EEEM GODOFREDO SCHNEIDER Vitória EEEM COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO EEEFM MARIA ORTIZ

Para mais informações, entrar em contato com a Subgerência de Educação Profissional da Gerência de Ensino Médio da Sedu, pelo telefone (27) 3636-7855 ou pelo e-mail [email protected].

Fonte: GOVERNO ES