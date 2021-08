Aluno tenta atirar três vezes em professor e arma falha

A cena foi gravada por câmaras de segurança

Um aluno tentou atirar na cabeça do ex-professor, mas a arma falhou nas três vezes em que o suspeito apertou o gatilho e não disparou. O atentado aconteceu em um restaurante, na cidade de Guaratinga, na Bahia, e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

O caso foi mostrado pelo SBT, no programa Primeiro Impacto, nesta terça-feira (17).

As imagens das câmeras de segurança mostram que o homem estava no local com a esposa, na noite de domingo (15), quando o ex-aluno aparece, armado, e tenta executá-lo com tiros contra a cabeça. O suspeito aperta o gatilho por três vezes, mas o revólver falha.

No vídeo, é possível perceber que a vítima nem percebe a ação. De acordo com a filiada do SBT, TV Aratu, o suspeito tem menos de 18 anos e teria tido um desentendimento com o professor em 2018.

À época, o docente teria chamado a atenção do jovem por conta do mau cheiro nas axilas do aluno. A mãe do jovem chegou a registrar um Boletim de Ocorrência contra o professor, o que permitiu a identificação do adolescente após o atentado.