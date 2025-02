Aluno de 14 anos agride professor em escola do ES e vai parar na delegacia no ES

O estudante teria empurrado, pisado no pé e arranhado o professor. Ele foi autuado, mas não ficou detido

Um estudante de 14 anos foi parar na delegacia após agredir um professor em uma escola municipal no bairro Alto Niterói, Atílio Vivácqua, região Sul do Espírito Santo, na terça-feira (19). As agressões teriam acontecido após o adolescente entrar na sala de aula e incentivar os colegas a saírem.

De acordo com a Polícia Militar, o aluno teria empurrado, pisado no pé do professor e, posteriormente, levantado a camisa e o arranhado na região abdominal.

O professor relatou que o adolescente invadiu a sala onde ele estava dando aula e, então, o educador o conduziu para sua sala de origem.

Nesse momento, o aluno fez um tumulto, incitando os outros estudantes a saírem do espaço. As salas ficam uma de frente para a outra.

Durante a confusão, o professor advertiu os alunos para que não saíssem da sala de aula. Foi após o educador chamar a atenção dos estudantes que o adolescente ficou mais agressivo.

O professor se afastou para que a agressão não se agravasse e o estudante foi conduzido até a sala da diretoria.

O Conselho Tutelar foi acionado e orientou o acionamento da Polícia Militar. O professor manifestou interesse em registrar a agressão, por isso, todos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional.

Por nota, a Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.

No entanto, de acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), não foi pedida a internação provisória dele, considerando que foi uma situação pontual, em ambiente escolar e o professor agredido foi levemente lesionado fisicamente.