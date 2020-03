Aluno da Rede Estadual tem poema publicado em livro nacional

Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (4) na Avenida Carlos Lindenberg. Jovem estava parada no semáforo quando sua motocicleta foi atingida por um carro.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na altura do bairro Nossa Senhora da Penha por volta das 23 horas desta quarta-feira (4). Após perder o controle, o motorista de um Ford Ka, que seguia no sentido de Vitória para Vila Velha, bateu em um semáforo e, em seguida, atingiu a moto de Ramona.

Na sequência, o carro atingiu um outro veículo de passeio (um modelo Renault Sandero), que também aguardava a abertura do sinal e que acabou batendo em um ônibus do sistema Transcol. Com o impacto das colisões, o Ford Ka atravessou a pista e parou do outro lado, próximo à calçada. Em dezembro do ano passado, um mesmo acidente aconteceu no mesmo local.

Ford Ka, que perdeu o controle e provocou as batidas, ficou com a frente destruída — Foto: Reprodução/TV Gazeta

Três ambulâncias do Samu prestaram socorro às vítimas. Ramona Bergamini morreu no local. Já o motorista do Ford Ka e a motorista do Sandero foram levados ao Hospital de Vila Velha.

Motorista recusou bafômetro

Tanto o motorista do Transcol quanto a condutora do Sandero fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo. No entanto, o motorista do Ford Ka, que provocou o acidente, se recusou a fazer o teste, segundo a PM. Após a batida, o velocímetro do Ford Ka indicava a velocidade de cerca de 130 quilômetros por hora.

Um dos carros estava a cerca de 130 km/h como mostra o velocímetro — Foto: Reprodução/TV Gazeta

A Polícia Civil afirma que o corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado por familiares. A ocorrência ainda está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Vila Velha.

A irmã de Ramona, Pamela Cerqueira Rocha, de 34 anos, esteve no DML e afirmou que a família está destruída. “Ninguém pensa em passar por uma situação como essa. A gente estava em casa esperando ela muito feliz. Era um período muito feliz da vida dela, começou a faculdade agora, era o sonho dela fazer a faculdade”, lamentou.