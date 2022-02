Aluna de medicina é suspensa do estágio por ironizar óbito de paciente

Reprodução/redes sociais Estudante de Medicinia foi afastada de estágio por conta de postagens nas redes sociais em que ironizava morte de paciente

Uma estudante de medicina, que não teve sua identidade revelada, ironizou a morte de uma paciente em uma publicação feita nas redes sociais. Na postagem, a jovem conta que estava indo descansar quando uma mulher deu entrada na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão, em Marechal Deodoro, Alagoas. Em seguida, ela relata que “não dormiu e a paciente morreu”. O caso aconteceu na última terça-feira (8).

“Faltando 10min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo no pulmão e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Tô puta”, escreveu a estudante.

Posteriormente, ela informou a morte da paciente: “Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”. A publicação foi compartilhada na função de “Amigos Próximos” do Instagram, onde a universitária também expôs o nome da paciente e os procedimentos realizados.

Após a repercussão, a jovem foi suspensa do estágio na rede de saúde pública.”A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro tomou conhecimento do caso através de informação prestada pelo médico-chefe da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, e, imediatamente, solicitou o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do Município”, diz o comunicado enviado à imprensa.

“A Secretaria lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso focado na humanização e respeito ao cidadão em todas as nossas unidades de saúde”, afirmou a pasta.