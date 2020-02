Aluna com deficiência visual será indenizada por não receber tratamento adequado em faculdade

Grupo foi designado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, designou os novos membros que vão compor o Comitê de Governança de Tecnologia da Comunicação (CGTIC). A Portaria nº 03/2020, que traz os nomes dos indicados, foi disponibilizada no Diário da Justiça (e-diario) nesta segunda-feira (03).

O CGTIC será presidido pelo desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que já integrou o grupo anteriormente, e composto pelo juiz de direito assessor especial da Presidência Thiago Albani de Oliveira Galvêas, pelo juiz corregedor Adriano Corrêa de Mello, e pelo juiz de direito assessor especial da Vice-Presidência, Fábio Brasil Nery.

Também integram o grupo o secretário-geral do TJES, Marcelo Tavares de Albuquerque; o secretário de tecnologia da informação, Carlos Vinícius de Arimatea; e a assessora de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica Rita de Cássia Barcellos Almeida.

Cabe ao CGTIC definir princípios e diretrizes que orientem a forma de utilização da tecnologia da informação no TJES, estratégias, indicadores e metas institucionais. Assim como, aprovar planos de ações, táticos, operacionais e de nivelamento que serão elaborados pelo Comitê Gestor de TIC; desenvolver ações de capacitação para gestores e técnicos de TI; e acompanhar a execução de suas deliberações e zelar pelas diretrizes estabelecidas, entre outros.

Saiba mais O Comitê de Governança de TI e Comunicação foi instituído no âmbito do Judiciário estadual pelo Ato Normativo nº 004/2016, e alterado em março de 2018, pelo Ato Normativo nº 64/2018, e em janeiro deste ano, pelo Ato Normativo nº 32/2020. A criação do comitê atende à Resolução do CNJ 211/2015 que instituiu a Estratégia Nacional de Justiça da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2015-2020.

Vitória, 03 de fevereiro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

foto: Markus Spiske/Unsplash