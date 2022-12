Alto ou discreto? O que o gemido no sexo fala sobre seu relacionamento

Descubra o que o seu gemido pode dizer sobre você e a sua parceria

Para muita gente, o gemido na hora do sexo é algo extremamente excitante e estimulante. Apesar de parecerem bobos, esses sons emitidos no “rala e rola” são capazes de dizer muito sobre cada pessoa e, também, sobre o que ela deseja no relacionamento.

Uma pesquisa realizada no Reino Unido constatou que casais que estão juntos há pouco tempo têm mais chances de serem barulhentos no cama: 73% das mulheres e 68% dos homens “se expressam” de forma mais alta no início do romance.

Por outro lado, de acordo com outro estudo, 66% das mulheres britânicas admitiram aumentar o gemido para acelerar o orgasmo do parceiro.

Um outro estudo, desta vez do Journal Of Social and Personal Relationships, revelou que homens e mulheres que fazem mais barulho na cama tendem a confessar estarem mais satisfeitos sexualmente do que aqueles que não fazem.

Descubra o que o seu gemido pode dizer sobre você e a sua parceria.

Muito alto: você pode estar ovulando

Pouca gente imagina mas, quando a mulher está ovulando, isso afeta a forma como ela emite sons em geral, segundo a ciência. Pessoas do sexo feminino ficam com a voz aguda por volta dos dois dias em que liberam um óvulo pronto para ser fertilizado.

Casais que querem engravidar, por exemplo, podem “botar reparo” na maneira como os gemidos se alteram ao longo do mês. Se o volume aumentou e ficou mais fino, são grandes as chances da parceira estar no período fértil.

“Eu gosto é de gritar”

Nada de gesto fake ou de cena exagerada para o crush! Especialistas em sexo acreditam que as mulheres tendem a ser mais barulhentas na cama por ter, em suma, orgasmos mais intensos.

Uma pesquisa do site de relacionamento Illiciten Counters descobriu que 82% das mulheres héteros disseram que eram mais vocais durante o ato sexual do que seus parceiros do sexo masculino.

A conselheira de sexo e relacionamentos Jessica Leoni explicou, ao The Sun, por que isso acontece: “Os nervos no clitóris de uma mulher são muito maiores do que em um pênis, dando a elas um prazer adicional quando atingem o clímax.”

Não gemi, e agora?

Ainda segundo Jessica Leoni, as mulheres tendem a vocalizar mais seus sons sexuais porque, ao transar, liberam ocitocina, hormônio que aumenta a sensação de bem-estar. Os homens, por sua vez, não têm a mesma descarga fisiológica.

Por isso, muitos deles ficam mais reservados na hora do “vuco-vuco” (o que, vale destacar, não é uma regra absoluta).

Não estranhe se a parceria não for tão “vocal” quanto você. Além de aspectos físicos, há ainda questões comportamentais, que variam para cada pessoa.

Na dúvida, converse sobre o tema com o “mozão” ou ficante.

“Às vezes, é mais fácil para os parceiros se comunicarem usando uma combinação de ruídos e gestos, em vez de palavras, para demonstrar seus níveis de prazer ou até mesmo direcionar o parceiro gentilmente para o que eles desejam”, disse o terapeuta sexual Rhian Kivits, também ao The Sun.