Alta do dólar e demanda firme garantem semana positiva para o mercado brasileiro

O mercado brasileiro de soja registrou bons negócios ao longo da semana passada, com os preços reagindo positivamente tanto nos portos quanto no interior do país. A valorização do dólar frente ao real, somada a uma recuperação técnica nas bolsas internacionais, ajudou a destravar a comercialização, favorecendo as decisões de venda por parte dos produtores e apontando para mais uma semana positiva para o mercado brasileiro.

Apesar do último relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) não ter trazido grandes surpresas, os dados confirmaram estoques internos elevados para a nova temporada. Ainda assim, o impacto foi limitado, e o cenário internacional manteve certo otimismo, sustentando as cotações. O avanço da colheita nos principais países produtores da América do Sul também segue dentro da normalidade, sem grandes revisões até o momento.

No mercado interno, os preços se mantiveram firmes, com leve alta em algumas regiões estratégicas. A demanda nos portos continuou sólida, com prêmios estáveis, o que contribuiu para manter o interesse de compradores. No interior, o chamado basis permaneceu atrativo, abrindo espaço para operações lucrativas mesmo diante de um cenário global mais apertado. A movimentação foi considerada boa para o período, especialmente após semanas de lentidão nas vendas.

As projeções para a próxima safra seguem otimistas no Brasil, com expectativa de incremento na produção. Já em países vizinhos, como a Argentina, houve leve revisão para cima nas estimativas de colheita. A China, principal importadora mundial da oleaginosa, reduziu ligeiramente a previsão de compras para a temporada em andamento, o que não chegou a impactar negativamente o apetite por soja brasileira, dado o bom ritmo dos embarques nacionais.

Um fator que segue no radar dos agentes de mercado é a escalada das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, além do tarifaço de 50% que Trump ameaça aplicar a partir de primeiro de agosto.

Mesmo com os estoques americanos acima das expectativas, a combinação de dólar forte e demanda firme garantiu ao produtor brasileiro uma semana positiva, com oportunidades de comercialização e margem mais favorável. A tendência agora é de que o ritmo de vendas siga aquecido nos próximos dias, à medida que o câmbio e os prêmios se mantiverem em patamares vantajosos.

Fonte: Pensar Agro