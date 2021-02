Alonso e Arana são premiados na Bola de Prata 2020

O zagueiro Junior Alonso e o lateral-esquerdo Guilherme Arana venceram a Bola de Prata 2020. A premiação é concedida pela ESPN Brasil, para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.

O Atlético tem muita tradição no evento, é o quarto clube com mais atletas ganhadores do troféu (54), atrás, apenas, de Palmeiras, Flamengo e São Paulo.

Júnior Alonso fez 31 jogos no Brasileirão, marcou um gol, deu duas assistências e foi um dos grandes destaques defensivos na competição. O paraguaio se tornou o 8º zagueiro do Galo a faturar a Bola de Prata, antes dele, alguns grandes nomes da nossa história também receberam o troféu: Vantuir, Osmar Guarnelli, Luisinho, Paulo Sérgio, Cláudio Caçapa, Réver e Leonardo Silva.

Já Guilherme Arana atuou em 39 partidas no Campeonato Brasileiro, fez quatro gols, deu sete assistências e, com grandes atuações, chegou à Seleção Brasileira. Arana é o 4º lateral-esquerdo atleticano a conquistar o prêmio. Antes dele, venceram a disputa apenas Dedê, Douglas Santos e Fábio Santos.