Alongamento de sobrancelhas é a nova tendência para 2024

O alongamento de cílios fez muito sucesso durante o ano de 2023 no Brasil e as modas dos alongamento não param em 2024. O alongamento de sobrancelhas é a nova tendência para este ano, que tem como objetivo aumentar o volume dos fios.

Com a era da beleza natural em ascensão, as mulheres estão abandonando a micropigmentação de sobrancelhas e retirando com laser. Porém, algumas falhas ficam presentes e o alongamento é ideal para consertar essa situação.

Para isso, a empresária Thaís Giraldelli, proprietária da Lash House e palestrante de renome nos eventos de beleza do Brasil e do mundo, desenvolveu pessoalmente o fio especifico para esse procedimento em uma fábrica na China “Foram inúmeros testes até chegar na espessura, curvatura e cores para termos um resultado impecável e imperceptível. Mas, infelizmente esse procedimento tem limitações – só é possível realizar em quem tenha pelos na região, pois colamos o fio artificial no fio natural, o procedimento não é uma opção para clientes que tenham alopecia”, explica.

A aplicação dura de 30 minutos até duas horas e o alongamento de sobrancelhas pode durar até duas semanas, dependendo dos cuidados. O método tradicional é feito com um adesivo específico incolor e com adesivo UV, que seca instantaneamente em contato com uma luz uv microfocada e aumenta a durabilidade, fazendo procedimento ser à prova d’água.

Thaís conta que o procedimento é seguro, passível de reversão e com resultado extremamente natural, preenchendo as falhas e deixando da cor do pelo, sem cicatrização e sem dor, como na micropigmentação, por isso, tem tudo para ganhar espaço nos salões.

Além disso, a empresária compartilha que alguns cuidados devem ser tomados para o procedimento tenha maior durabilidade. “Os cuidados básicos são os mesmos das extensões de cílios, acrescentando o cuidado com a toalha na hora do banho. Não usar cremes, produtos à base de óleo e maquiagem na região da sobrancelha”, diz.

O preço do procedimento deve variar entre R$150,00 e R$250,00 reais, e Thaís deixa um alerta: “Fujam dos procedimentos que colam fios longos e depois cortam, isso deixa o procedimento grosseiro e sem acabamento, o correto é ter fios de vários tamanhos e cores”, finaliza.





