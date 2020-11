“Alok é um cara que sempre confiou em mim”, diz diretor Gabriel Twardowski

Divulgação Gabriel Twardowski e Alok





Com a repercussão de seus trabalhos para Amazon Prime Video, Volkswagen e outros, o diretor Gabriel Twardowski , de 24 anos, ganhou notoriedade, principalmente, pela autenticidade e pela maneira descontraída de divulgá-los nas redes sociais. Mais do que isso: acabou se colocando como um profissional que transita entre diferentes linguagens, chamando atenção de ninguém mais, ninguém menos do que o goiano Alok , um dos DJs mais respeitados e um dos maiores produtores da atualidade.

Procurado pelo iG Gente , ele falou um pouco mais sobre a parceria. “O Alok é um cara que sempre confiou em mim e no que acreditei para aplicar nos vídeos. Até já cheguei a assumir o Instagram Stories dele para dar um olhar mais descontraído por lá durante as turnês e conseguir humanizá-lo para os fãs que só podem vê-lo nos shows”, comentou Gabriel, pouco antes de ressaltar que “a ideia para as publicações sempre parte de um dos lados, e, em seguida, vamos lapidando-a juntos”.

Por fim, detalhou como costuma agir na hora de tocar um projeto. “Quando chega um filme para mim, busco ir atrás de referências que não tenham a ver com o formato do material, por exemplo, quando preciso fazer um clipe para o Alok, não busco menções em outros vídeos de música eletrônica. A ideia boa pode estar em um livro abandonado da nossa estante”, pontuou, fazendo jus ao conceito de que criatividade e inovação são competências cada vez mais buscadas e estimuladas no ambiente corporativo.