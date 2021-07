The Music Journal Brazil Alok divulga trecho de “In My Mind”, sua parceria com John Legend

O DJ Alok disponibilizou para os seus fãs, um trecho da nova faixa In My Mind , sua colaboração inédita com o cantor norte-americano John Legend. O single estará disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (30).

In My Mind , que já está em pré-save, tem seu trecho disponibilizado por Alok nas redes sociais. O DJ, considerado um dos melhores do mundo na atualidade, comemorou sua nova parceria internacional.

“É um prazer enorme construir histórias com profissionais que sempre admirei, e John Legend é um deles. Produzir ‘In My Mind’ com essa parceria foi, além de prazeroso, muito gratificante” , disse Alok.

Confira: