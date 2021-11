Alok desabafa sobre morte de Marília Mendonça: “Tristeza e momentos de pânico”

Marcelo de Assis Alok escreve carta aberta após morte de Marília Mendonça

Alok escreveu uma carta aberta aos fãs nesta quarta-feira (24). O DJ desabafou sobre como tem se sentindo após a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo. Ele disse que desde a perda da cantora tem tido momentos de questionamento e reflexão que o fizeram tomar a decisão de mudar a maneira como age em algumas situações.

“Desde a partida precoce da Marília Mendonça entrei em um processo de muitos questionamentos com profunda tristeza e momentos de pânico. O mundo está muito veloz e não há tempo. Nem mesmo para o luto”, começa Alok no Twitter.

Em seguida, o DJ reclamou de ter que seguir com inúmeros compromissos profissionais pouco tempo depois da morte da cantora. “Eu estava me sentindo descolado da realidade e muito aéreo, me trazendo gatilhos e mergulhando de ponta em uma crise de labirintite que já vinha me derrubando. Nunca tinha passado por isso e nem fazia ideia do quanto é desconfortável. Mesmo assim consegui sorrir para as câmeras nos compromissos e ainda levar alegria nos shows, mas logo sentia o peso dos meus pensamentos. Não compartilhava minhas dores, porque acredito que o mundo já tem dores demais”, continua.

Um das mudanças que decidiu fazer é em relação ao modo como interage com o público. “É muito louco, mas o que vocês conhecem sobre mim são fragmentos de histórias e notícias contadas por outras pessoas. Raras são minhas aparições mais íntimas, mas agora estou decidido e quero me aproximar mais de vocês”, diz.

Alok também falou que recebe muitos comentários de pessoas dizendo que ele tem um olhar triste. O DJ falou que os olhos dele não expressam tristeza, mas todos os sentimentos e experiências que já teve. Nesse trecho, ele aproveitou para agradecer à esposa Romana Novais por todo o apoio que ela lhe dá.

“Tenho infinita gratidão a Deus pela vida, por meus filhos, família, amigos e cada um de vocês. Não tenho palavras para agradecer a Romana por ser tão incrível, paciente e acolhedora comigo. Muitas vezes a única a saber. Obrigado, amor da minha vida”, diz.

Por fim, Alok disse que está disposto a perdoar todas as pessoas que já o machucaram e também pediu perdão caso tenha magoado alguém, mesmo que seja sem intenção. O DJ ainda agradeceu o carinho dos fãs e disse que não conseguiria seguir em frente sem os admiradores.