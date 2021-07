Leonardo Ferreira Alma gêmea: os 3 signos que são a cara-metade de Leão

Os leoninos são conhecidos por serem sedutores e carismáticos, possuem uma energia vibrante capaz de influenciar as pessoas ao seu redor. Contagiantes, são eles os responsáveis por chamar a galera para curtir aquela festa agitada. Seu magnetismo é impressionante, é impossível não ser puxado por ele.

A personalidade energética de Leão é bem característica do seu elemento, o Fogo, que representa a intensidade, o dinamismo e a autoconfiança presente nos nativos desse signo.

No amor, todas essas características são refletidas ou até mesmo ampliadas quando estão apaixonados por alguém. Os leoninos gostam de descobrir novos lugares e ideias, buscam pessoas animadas e, principalmente, pares leais para dividirem os bons momentos da vida.

Então, para ajudar a encontrar a sua alma gêmea, revelamos os 3 signos que são a cara-metade de Leão. Confira!

Áries

Intensidade é a palavra-chave para essa dupla. A atração recíproca e o jogo de conquista faz tudo ficar interessante. Ambos são do elemento Fogo, ou seja, o romance será bem movimentado com muita paixão e prazer. Os dois fazem uma combinação superpositiva.

Gêmeos

Os geminianos amam o encanto sedutor de Leão. Juntos, terão uma química fervente e criativa. Os leoninos se divertem na companhia de Gêmeos, pois adoram o jeito comunicativo e divertido desse signo, além de ambos gostarem de novidades.

Sagitário

A alegria de viver dos sagitarianos chama a atenção de Leão. A química entre os dois é muito promissora, pois é cheia de momentos especiais e inesquecíveis. A relação amorosa desses dois signos será marcada de aventura e prazer, já que ambos gostam de inovações. Um prato cheio para Leão se entregar no amor.

Fonte: O Livro Definitivo dos Signos e Signos: com quem você combina

