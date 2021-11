Redação João Bidu Alma gêmea: os 3 signos que são a cara-metade de Escorpião

Se você é nativo de Escorpião, já sabe que o jeito de amar do seu signo é arrasador. Quando se apaixona, você se deixa envolver completamente por esse sentimento. E espera o mesmo do seu par: não entra na sua cabeça que exista um modo mais leve de amar.

Você também faz o possível para corresponder aos anseios da sua alma gêmea, mas, se a pessoa não agir da mesma maneira, vira uma fera! Caso fique com uma pulguinha atrás da orelha em relação à fidelidade do par, vai dar um jeito de descobrir se as suas dúvidas são reais.

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO HORÓSCOPO DIÁRIO NO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

Resumidamente, pessoas desse signo são um mar de intensidade. Os escorpianos são sedutores e inteligentes, ou seja, um combo perfeito para qualquer um se apaixonar.

Então, confira agora os 3 signos que são a cara-metade de Escorpião! Você faz parte deles?

3 signos que são a cara-metade de Escorpião

Peixes

Peixes é o paraíso astral de Escorpião. Precisa falar mais? Esse signo consegue compreender o jeito de ser e de amar de Escorpião, além de se mostrar super carinhoso. Casal nota mil!

Câncer

Escorpião se sente superbem ao lado do par canceriano, que é atencioso, carinhoso e ainda curte o misterioso jeito escorpiano. A sensualidade também impera nessa união.

Leia Também

Capricórnio

No dia a dia, o relacionamento ganha entrosamento com boas conversas. Escorpião se dedica e dá amor ao par capricorniano, que transmite a segurança de que esse signo precisa.

Quer saber mais sobre o seu jeito de amar e o que há de melhor nas suas relações amorosas? Então faça o seu Mapa Astral do Amor com o João Bidu, ele pode trazer revelações sobre a sua personalidade, seus pontos fortes e também os desafios que precisa superar para ser mais feliz.

LEIA TAMBÉM:

Bom astral em casa: seu signo mostra como ficar bem com a família e no lar

Boldo poderoso! Conheça os benefícios dessa planta