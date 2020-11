Allisson Rodrigues celebra 300 mil visualizações de seu feat com Léo Magalhães

Divulgação Alisson Rodrigues faz sucesso em clipe com Léo Magalhães

Apontado por alguns veículos como o mais romântico do Brasil, o sertanejo Allisson Rodrigues não cabe em si de tanta felicidade. O motivo? A repercussão de seu novo single “Ninguém Tem Que Saber”, que conta com a participação especial do rei da sofrência Léo Magalhães e já bateu mais de 300 mil visualizações em apenas três semanas no YouTube. “Quem ainda não ouviu, ele já está disponível em todas as plataformas digitais. Manda para todos os amigos e amigas”, falou o artista, que já dividiu o palco com Roberta Miranda, Gabriel, ex-parceiro de Zé Henrique, Bruno do Bem, que faz dupla com Marrone, Marcos e Belutti e César Menotti e Fabiano.

No entanto, as novidades não param por aí! O cantor e compositor, que se mostrou contrário à atitude de Eduardo Costa — que fez campanha para a ex-namorada, Victória Villarim, ser eliminada do reality show “A Fazenda 12”, da RecordTV —, também compartilhou um post em que o youtuber Menor Nico, que tem mais de dois milhões de seguidores só no Instagram, está ouvindo o seu som. “A solidão está no ar. O Menor Nico sofrendo pela Lili e escutando a minha nova música “Ninguém Tem Que Saber”, escreveu. Não faltaram comentários do tipo: “Que fofo”, “amo essa canção” e “quero ver não sofrer e não amar com uma letra dessas”.