Redação Allana Macedo aparece no “TOP 10” de cantoras sertanejas mais ouvidas no Spotify

Após o lançamento de Barzin da Vida , a artista Allana Macedo atualmente está no TOP 10 das cantoras mulheres sertanejas mais ouvidas no Spotify . A relação traz grandes nomes, como de Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Lauana Prado, Simone & Simaria, Yasmin Santos, Naiara Azevedo, Paula Fernandes, Rayane & Rafaella e Paula Mattos.

A faixa inédita tem participação especial de Naiara Azevedo e, quando lançada no dia 16 de outubro , apresentou a artista como uma das principais apostas de 2021, acontece que a realidade aconteceu ainda em 2020.

Em uma das edições do programa digital Sabia que… , da Brahma , ela foi uma das cantoras citadas por Rafa Kalimann e Belutti por estar crescendo rapidamente no mercado sertanejo, com mais de 18 milhões de visualizações , só no canal oficial no YouTube . Atualmente, os números cresceram e ela prova que realmente veio pra ficar.

Somente em Barzin da Vida , com um mês de lançamento, a faixa bateu mais de 1,5 milhão de streams no Spotify. No YouTube , com vídeo extraído do DVD da cantora, os números também foram surpreendentes, ultrapassando a marca de 2 milhões de acessos.

A faixa é de autoria de Henrique Moura, Luan Moura, Thales Melo e Vanessinha PG , a canção marca um novo momento da carreira de Allana Macedo , mais segura e com repertório impecável.