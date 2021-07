Alinne Moraes fala sobre novo trabalho com o Cauã Reymond: “Respeito e amor”

Reprodução/Instagram Alinne fala sobre relação de amizade com Cauã Reymond: “Nossos olhos se conhecem de anos”

Alinne Moraes será a protagonista da próxima novela das 21h da Globo, prevista para ir ao ar a partir de novembro de 2021. Na trama de “Um Lugar ao Sol”, a atriz fará par romântico com o ex Cauã Reymond . Os dois formaram um dos casais mais badalados dos anos 2000 e, com o fim da relação, continuaram bons amigos.

Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz comenta que essa nova parceria entre os dois gera um “interesse extra nas pessoas”, e que já está movimentando a internet.

“As relações têm que terminar com respeito e amor. A nossa foi assim. Tínhamos o mesmo empresário, muitos amigos em comum, então continuamos nos vendo”, revelou a atriz.

“Mas voltamos a nos encontrar mesmo quando trabalhamos juntos no filme “Tim Maia”, dirigido pelo meu marido. Mauro [Lima] estava escalando o elenco e me perguntou se tinha algum problema caso ele convidasse o Cauã para ser meu ex-namorado no longa. Eu disse que ele era perfeito para o papel”, conta.

A atriz conta ainda que, com a leitura dos roteiros [para o filme] iniciaram uma nova parceria e graças ao diretor Mauro Lima. “Nossos olhos se conhecem de anos, e essa intimidade dá para ver no vídeo. Estamos felizes e empolgados com a oportunidade de estarmos unidos novamente para contar uma linda história”, disse a atriz.

Alinne Moraes também comentou sobre a relação com a modelo Mariana Goldfarb, atual esposa de Cauã. “A expectativa por rivalidade entre mulheres é natural. Não deveria, mas a sociedade espera por isso. Dá dinheiro para algumas revistas, sites e meios de fofoca”.

Ela ainda declarou não admiração pela modelo e que já a acompanhava antes mesmo da atual relação com o ator. “A Mari é tão linda, tão madura para a idade… Sempre a segui no Instagram, antes mesmo de namorar o Cauã. É uma menina alto-astral e bem-resolvida. No ano passado, fomos gravar cenas de Um Lugar ao Sol em Praga, e a Mari foi com o marido. Esse contato foi muito importante para o trabalho. O apoio que ela dá ao Cauã é essencial”.

Alinne Moraes viverá a personagem Bárbara, uma mulher com problemas de depressão e bipolaridade que sonha em constituir família. As gravações aconteceram durante a pandemia da covid-19 e a atriz compartilhou comentos dos bastidores em suas redes sociais.