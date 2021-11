Aline “rouba” calcinha de Val para não lavar saco com mais de 30 peças íntimas

Record Aline Mineiro e Valentina Francavilla

Aline Mineiro revelou, durante a madrugada de segunda-feira para terça-feira (09), que estava usando uma calcinha emprestada por Valentina Francavilla por falta de coragem de lavar um saco com mais de 30 trajes íntimos. A conversa em “A Fazenda 13” começou quando Rico Melquiades, que ganhou a prova de fogo , avistou Aline saltitante. À situação, ele notou que a calcinha usada pela modelo tinha uma identificação que correspondia à Valentina.

Ao ser “descoberta”, ela declarou aos presentes que, de fato, pegou uma calcinha emprestada, pois já estava sem qualquer peça íntima limpa. “Tiago, eu tenho um saco com mais de 30 calcinhas sem lavar. Aí, eu tive a cara de pau, não lavei, cheguei na Valentina e disse ‘tu me dá uma calcinha?'”, relatou a ex-Panicat.

“Dá, não, me empresta. É diferente”, tratou de corrigir Valentina, que também estava na roda de conversa. “Mas ela não vai voltar”, avisou Aline. “Claro que vai”, respondeu a ex-assistente de palco do “Programa do Ratinho”, do SBT. “Amiga, já é minha. Amiga, Tá toda esbagaçada.”, reforçou Mineiro. Diante da situação, Francavilla apenas reforçou que gostaria da peça íntima de volta. “Eu amo ela. Não marca!”.