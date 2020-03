Aline Riscado exibe look e brinca com curvas em destaque: “Bundinha”

Dançarina foi chamada e modesta pelos seus seguidores do Instagram

Aline Riscado dividiu com os seus seguidores do Instagram os bastidores da gravação de uma coreografia nova. A dançarina, que elegeu um figurinho com recortes na parte traseira, brincou com as suas curvas. “Bundinha. O lookingo foi bem ousadinho”, brincou ela, recendo comentários divertidos dos fãs como “bundinha é muita, mas muita modéstia”. As informações são da Revista Quem.