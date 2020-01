Aline Riscado aparece de cabelo curto e quase mostra demais em ensaio pré-Carnaval

O envolvimento com o escândalo de Jeffrey Epstein, condenado por um grande esquema de tráfico sexual e abuso de menores, pode fazer com que príncipe Andrew perca sua proteção policial.

Leia também: Príncipe Harry e Meghan estão recebendo conselhos de Barack Obama e esposa

arrow-options Divulgação / Shutterstock Príncipe Andrew





Leia também: Após renúncia às funções reais, Príncipe Charles ameaça cortar “mesada” de Harry

De acordo com o tabloide The Evening Standard , o Ministério do Interior no Reino Unido estaria pedindo uma redução no nível de segurança oferecida a príncipe Andrew , o terceiro filho da rainha Elizabeth II . Agora, o primeiro-ministro Boris Johnson é quem deve tomar essa decisão.

Leia também: Príncipe Harry e Meghan estão recebendo conselhos de Barack Obama e esposa

Uma entrevista do príncipe Andrew foi vista como um enorme desastre pela opinião pública: segundo pesquisas, os ingleses consideraram que ele não se mostrou arrependido de sua proximidade com Epstein, afirmando que a amizade trouxe “resultados seriamente benéficos”.