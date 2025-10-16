Aline Mineiro exibe shape definido em cliques de biquíni: ‘Toda definida’

Aline Mineiro, de 34 anos, chamou atenção nesta quinta-feira (16), ao mostrar o abdômen superdefinido em novas fotos no Instagram.

Usando um biquíni verde cavado, a influenciadora e ex-panicat posou à beira da piscina de um prédio em São Paulo e escreveu na legenda: “Dia lindo por aqui”.

Nos comentários, os seguidores se derreteram em elogios. “Parece feita por IA de tão perfeita”, disse um fã. “Maravilhosa, está igual vinho”, comentou outro. “Um espetáculo de mulher!”, completou mais um admirador. Confira cliques abaixo: