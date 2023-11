Aline Gotschalg fala de rotina de cuidados dos fios com Eudora

Reprodução/Divulgação Aline Gotschalg fala de rotina com os cabelos e dá dicas de cuidados





Cuidar dos cabelos é super imporante para manter a sáude dos fios em dia e deixá-los mais fortes e hidratados. Para isso, em entrevista exclusiva com o iG Delas, a influenciadora e ex-BBB 15 Aline Gotschalg fala de rotina de cuidados com os cabelos com os produtos da Eudora e dá dicas para manter fios saudáveis.

Você segue alguma rotina específica de cuidados com os cabelos? De quais produtos você não abre mão?

“Eu sempre gostei muito de cuidar do meu cabelo então esse é um universo que faz parte do meu dia a dia. Apesar de não seguir uma rotina específica de cuidados, sempre prezo muito pela qualidade dos produtos que uso e claro, tem os produtos que eu não abro mão, mesmo também adorando testar novidades! Nesse momento não estou abrindo mão do lançamento de Eudora, a linha Siàge Cauterização dos Fios! O cabelo fica num brilho… com uma hidratação.. perfeito!”

Quais são os seus segredos para manter a saúde e o brilho do cabelo loiro, especialmente considerando os danos causados pelas fontes de calor, descoloração e outros tratamentos químicos?

“Escolher produtos bons e certos para o seu tipo de cabelo faz muita diferença no resultado! Além de ter uma alimentação saudável, o que ajuda bastante na saúde do cabelo, eu também evito ao máximo tomar banho quente porque sei o quanto faz mal para a saúde dele, também não durmo com ele molhado e por fim sempre que vou usar uma fonte de calor nele, protejo com um leave-in antitérmico!”

Como você lida com a manutenção da cor dos fios? Existem dicas que podem ajudar a prolongar a vivacidade da cor?

“Faço mechas no cabelo de 1 a 2 vezes no ano e mantenho a cor apenas com hidratações em casa e no salão mesmo. Uma dica é: não mergulhe em piscina com cloro porque além de correr o risco de alterar a cor, também resseca muuuuito os fios”.

Tem algum truque ou penteado especial para os dias de preguiça?

“Um clássico quando se trata de disfarçar cabelos sujos é o coque. É super versátil e elegante e salva demais nos dias mais corridos”.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!





















Fonte: Mulher