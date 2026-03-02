Aline Campos vive fase de recomeços após saída do BBB 26: ‘Abriu portas inesperadas’

A vida de Aline Campos mudou após sua rápida passagem pelo Big Brother Brasil 26. Primeira eliminada, a atriz de 36 anos define o pós-reality como um período de recomeços, com novo amor e mudança no visual após cirurgia plástica.

Em entrevista a atriz destacou a intensidade da experiência. “Foi só uma semana, mas pareceu três meses”, disse. Segundo Aline, deixar o programa abriu portas inesperadas, inclusive para viver um novo relacionamento.

A influenciadora assumiu o namoro com Fred Costa no Carnaval 2026. Engajados na causa animal, os dois viajaram ao Peru e visitaram Machu Picchu. Para ela, a conexão nasceu do propósito em comum, fortalecendo a nova fase fora da casa.