Aline Campos faz fio-dental ficar cavado no bumbum grandão: ‘Batendo na nuca’

Aline Campos aproveitou o fim de semana (05) para curtir um passeio de lancha com os amigos no Rio de Janeiro e não deixou de compartilhar com os fãs do Instagram os melhores cliques de seu momento relaxante, que rendeu diversos elogios!

A morena surpreendeu ao posar bem à vontade com um maiô azul de amarrações que deixou o corpão da musa ainda chamativo durante o passeio de barco. “Dia especial com elas”, celebrou Aline na legenda, que contou ainda com milhares de comentários de seus fãs.

“Essa mulher é de quebrar a internet de tão linda que é”, disparou um fã da musa nos comentários da publicação. “A verdadeira perfeição em pessoa, linda demais”, afirmou uma seguidora, exaltando a musa. “Queria ter esse shape pra poder usar um biquíni desses”, admitiu uma terceira.

Aline Campos afirma que está focada no trabalho após terminar o namoro com Jesus Luz

Novos rumos! Recentemente, a influenciadora Aline Campos falou sobre o término de seu namoro com o modelo Jesus Luz. Em entrevista à Quem, a morena afirmou que vai focar em seu trabalho e que o fim da relação aconteceu de forma amigável entre os dois.

“Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho. Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo”, afirmou Aline Campos.

“Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos. Temos cachorro, gato, carinho um pelo outro… Já éramos amigos antes. (O término) não é fácil justamente por termos um relacionamento tão bom”, garantiu a influenciadora.

