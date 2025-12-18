Aline Campos explora caverna escura na República Dominicana: Teria coragem?

Aline Campos, de 38 anos, aproveitou um dia de folga na República Dominicana para viver uma aventura diferente fora das gravações de Os Farofeiros 3, da Globo Filmes. A atriz e influenciadora explorou a Caverna de Chicho, atração turística conhecida pela escuridão total.

Nas redes sociais, ela contou que as fotos vistas na internet indicavam um local iluminado, o que causou estranhamento ao chegar e encontrar uma caverna completamente escura e com acesso por pedras. Aline quase desistiu do passeio, mas foi orientada por um morador local, que explicou que as imagens são feitas com flash e que, para nadar, é preciso usar lanterna.

Apesar do susto inicial, a atriz celebrou a experiência. “Confesso que esse detalhe deu mais gostinho ao rolê. Lugar mágico”, escreveu.