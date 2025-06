Aline Campos curte cachoeira de Chapada dos Veadeiros com amiga: ‘Valem muito’

Aline Campos compartilhou no Instagram um álbum de fotos de sua viagem à Chapada dos Veadeiros (GO), com destaque para o Complexo do Prata, onde se divertiu em uma das muitas cachoeiras do local. A atriz e influenciadora, de 37 anos, teve a companhia da amiga Duda Haefliger no passeio, no qual as duas usaram biquínis de estampas gráficas.

“Tudo isso foi ontem, mas não foi nada perto do que vivemos por aqui! Começamos a viagem por Cavalcante, e nessas fotos vocês podem ter uma mínima noção do que é o Complexo do Prata e toda sua beleza! 14 km de trilha que valem muito à pena! “, disse Aline.

“Nos Stories vocês já podem ver o que vivemos hoje, mas como por aqui vivemos muitooo mais do que ficamos no celular, vou postando no tempo que consigo quando, paro na pousada. Boa semanaaa”, escreveu. Confira abaixo: