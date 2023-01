Aline Campos capricha na abertura e agacha com fio-dental bem menor: “Esticou”

De outro mundo! Aline Campos, modelo, influenciadora digital e musa do Brasil, voltou a mostrar aos seus mais de 12,2 milhões de seguidores toda a sua boa forma em um iate na tarde desta sexta-feira (27).

“Hahaha fazendo amizade com o barco ao lado”, brincou a celebridade na legenda da publicação. Nos dois cliques, Aline Campos colocou um biquíni neon bem coladinho e não deixou de aproveitar o vendo do barco para deixar as madeixas ainda mais lindas em cada clique.

“Eu tô amando te acompanhar no Instagram! Essa viagem tá perfeita”, disse um fã no campo de comentários. “Você transmite paz em um nível que nem eu sei explicar”, afirmou outro.

Durante entrevista cedida à revista Glamour, Aline Campos, influenciadora digital e modelo, revelou que acabou descobrindo uma gravidez durante a seleção do Big Brother Brasil.

“Eu tenho uma história muito louca com o BBB. 12 anos atrás, eu descobri que eu estava grávida durante uma entrevista para o BBB 11. Eu já tinha feito várias entrevistas e estava quase fechada a minha participação no programa”, disse Aline Campos.

E então eu fiz um exame de sangue [exigido pela produção do reality a todos os competidores]. Lembro que eu estava desconfiada de uma possível gravidez”, finalizou.

