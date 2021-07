Alimentos da cesta básica custam R$ 1.060 e se aproxima do salário mínimo

Reprodução: iG Minas Gerais Valor da cesta básica em São Paulo se aproxima do salário mínimo do país

Um levantamento feito pelo Procon-SP em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que o valor dos alimentos que compõem da cesta básica custam, no total, R$ 1.060 no estado de São Paulo. O valor se aproxima do salário mínimo no país, que atualmente está R$ 1.100 .

O preço da cesta básica apresentou, segundo estudo, aumento de 2,08% em junho se comparado ao mês anterior. Em maio, a cesta custava, em média, R$ 1.038,45.

A inflação dos produtos foram impulsionados pelos itens de limpeza, com 6,34%. Os itens de higiene pessoal (4,52%) e alimentação (1,65%) também se destacaram entre as altas no levantamento.

De acordo com a Dieese e Procon-SP, a cesta básica apresenta alta de 5,18% nos primeiros seis meses deste ano. A expectativa, segundo analistas, é que o valor suba ainda mais conforme o ritmo inflacionário do país.