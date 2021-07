AliExpress faz promoção com até 99% de desconto; saiba como aproveitar

Unsplash/CardMapr.nl AliExpress faz promoção especial

O AliExpress realiza nesta semana uma campanha de Super Ofertas, na qual produtos podem ser encontrados com descontos de até 99%. O período promocional começou na segunda-feira (26) e vai até o próximo domingo (1).

No site da promoção , dá para encontrar produtos de diversas categorias. Há modelos de celular com, em média, 30% de desconto, enquanto smartbands e smartwatches estão 50% ou 60% mais baratos. Além dos eletrônicos, produtos infantis, de moda e de decoração também estão com bons descontos.

Além dos preços mais baixos, o AliExpress também está disponibilizando diariamente cupons de desconto. Os códigos são sempre disponibilizados às 21h e duram até o mesmo horário do dia seguinte. Na segunda-feira, os cupons davam entre US$ 3 e US$ 14 de desconto – algo entre R$ 15 e R$ 72, em conversão direta.

Para aproveitar as ofertas, vale a pena “garimpar” bons produtos no site do AliExpress, já que há descontos nos mais variados itens. Além disso, é sempre importante pesquisar o preço em outros sites antes de decidir comprar um produto. Plataformas como Zoom e Buscapé são boas opções para comparar preços antes de fechar uma compra.