Alice Braga e ex-atriz da Globo vivem romance secreto há três meses

Em recente evento com Oprah Winfrey, Lady Gaga abriu sua intimidade e falou sobre o trauma que lhe assombra até os dias atuais: o de ter sido estuprada por um conhecido da família quando tinha 19 anos.

arrow-options Divulgação Lady Gaga discursando

“Fui estuprada repetidamente quando tinha 19 anos de idade. Eu desenvolvi estresse pós-traumático como resultado destes estupros e por não ter lidado com o trauma”, contou Lady Gaga .

“Eu nunca lidei com o trauma, e de repente comecei a sentir uma dor intensa e inacreditável que se espalhava por todo o meu corpo, e que se parecia muito com o que senti quando fui estuprada”, continuou a cantora.

Além do trauma decorrente do estupro, Lady Gaga sofre de fibromialgia, que são dores musculares que afetam o corpo todo. Ela conta que isso se agravou depois do estupro. Em novembro, a cantora cancelou um show da turnê Enigma, em Las Vegas (EUA), por causa da enfermidade.