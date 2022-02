Aliados de Bolsonaro tentam convencê-lo a se vacinar contra a Covid-19

Paulo Jacob Presidente Jair Bolsonaro

Aliados do presidente Jair Bolsonaro tentam convencê-lo de se vacinar contra a Covid-19, de acordo com informações da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.

Esta não é a primeira vez que o entorno de Bolsonaro se movimenta para convencê-lo a se vacinar, mas desta vez o argumento é de que ele deveria receber o imunizante 100% brasileiro .

Trata-se da vacina de Oxford, aplicada no Brasil originalmente a partir de uma parceria entre AstraZeneca e Fiocruz. Agora, a Fiocruz está produzindo também o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para a vacina, fazendo com que a produção do imunizante seja 100% nacional. É esperado que a produção seja concluída ainda neste mês.