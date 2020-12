ALGODÃO/CEPEA: Spot segue lento, mas exportação e contratos a termo estão firmes

Cepea, 23/12/2020 – Enquanto as negociações envolvendo algodão em pluma estão lentas no mercado spot nacional, agentes seguem ativos nas efetivações de contratos a termos e se planejando para os primeiros meses de 2021. Além disso, pesquisadores do Cepea indicam que as exportações também estão aceleradas neste mês. Quanto ao mercado de fios de algodão, vem apresentando bom desempenho nos últimos meses, superando as expectativas do setor. Agentes de muitas empresas consultadas pelo Cepea relatam, inclusive, que já estão com boa parte da produção dos primeiros meses de 2021 comprometida. Com isso, algumas fábricas devem continuar ativas neste final de ano, quando tradicionalmente entrariam em férias coletivas. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br