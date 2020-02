ALGODÃO/CEPEA: Recentes altas afastam compradores e negociações ficam lentas

Cepea, 19/02/2020 – Após a forte queda em janeiro e no início de fevereiro, os preços do café arábica voltaram a subir nos últimos dias, de acordo com pesquisas do Cepea. Do dia 3 até 18 deste mês, o Indicador CEPEA/ESALQ do café tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital paulista aumentou 7,5%, fechando a R$ 488,00/saca de 60 kg nessa terça-feira. A forte elevação está atrelada aos novos avanços do dólar frente ao Real e às cotações externas do grão. Quanto à liquidez no mercado físico do arábica, apesar da alta, os negócios seguiram em ritmo mais calmo que o registrado entre novembro e dezembro de 2019. Pesquisas do Cepea apontam que os preços do robusta também avançaram nas últimas semanas, ainda que de forma menos expressiva que os do arábica. Do dia 3 até o 18 deste mês, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6 peneira 13 acima, avançou 3,4%, a R$ 309,80/saca de 60 kg nessa terça-feira. As cotações foram impulsionadas pelos avanços no cenário externo – os futuros refletiram fatores técnicos e preocupações quanto ao clima mais seco no Vietnã –, especialmente pela valorização do dólar. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br