ALGODÃO/CEPEA: Preços voltam a subir com mais força

Cepea, 27/02/2020 – Os preços domésticos do algodão em pluma voltaram a subir com um pouco mais de força, de acordo com o Cepea. O suporte aos valores vem do bom desempenho dos embarques brasileiros, da valorização do dólar – que eleva a paridade de exportação – e também da expectativa de redução da área com algodão nos Estados Unidos na temporada 2020/21. Entre 19 e 26 de fevereiro, o Indicador do algodão em pluma CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, subiu 1,59%, fechando em R$ 2,9041/lp na quarta-feira, 26. No geral, indústrias consultadas pelo Cepea estão retraídas das aquisições de novos lotes, atentas às vendas no varejo e ao dólar. Essas indústrias trabalham com o produto adquirido anteriormente ou compram apenas “da mão para a boca”. Ressalta-se que alguns compradores com necessidade de produto de qualidade ofertaram valores maiores. Já comerciantes estão mais ativos nas compras. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br