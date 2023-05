ALGODÃO/CEPEA: Preços sinalizam reação com alta da paridade de exportação

Cepea, 24/05/2023 – Os preços do algodão em pluma vêm registrando pequenos avanços no mercado interno. Segundo colaboradores do Cepea, o suporte vem das altas nos valores externos, o que eleva a paridade de exportação e faz com que vendedores atuem no spot nacional de forma mais firme. Cotonicultores, por sua vez, dão preferência às vendas para exportação, aguardando melhores oportunidades no mercado interno. Já do lado da demanda, as altas recentes levaram muitos compradores a aumentar os valores de suas ofertas, sobretudo aqueles com necessidade urgente de renovação de estoques. Outros demandantes, contudo, ainda compram lotes de maneira pontual, seja para uso imediato e/ou reposição de estoque, devido à baixa demanda ao longo da cadeia têxtil. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado