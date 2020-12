ALGODÃO/CEPEA: Preço cai na 1ª quinzena de novembro, mas se recupera na 2ª

Cepea, 2/12/2020 – Os valores internos do algodão em pluma registraram dois momentos distintos em novembro. Segundo pesquisadores do Cepea, na primeira quinzena do mês, os preços caíram pouco mais de 6%, pressionados pela retração de compradores e por variações negativas nas cotações externas. Já na segunda quinzena, as cotações subiram 5%, praticamente recuperando as perdas observadas na primeira metade do mês, tendo como suporte a ligeira alta nos preços externos e na paridade de exportação. No balanço, o Indicador do algodão em pluma CEPEA/ESALQ, com pagamento em 8 dias, recuou 1,32% em novembro, fechando a R$ 4,0023/lp no dia 30. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br